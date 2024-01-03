به گزارش خبرنگار مهر، سیدخدیجه حسینی ظهر چهارشنبه در حاشیه رونمایی کتاب «چشم براه یک رؤیا» در کنگره بانوان تأثیرگذار خراسان رضوی اظهار کرد: مادران شهدا بهترین الگو برای زنان هستند، صاحبان قلم باید با معرفی این ستاره‌های اثر گذار، به غنای فضای تربیتی کشور کمک کنند.

نویسنده کتاب چشم براه یک رؤیا افزود: این کتاب روایت زندگی شهیدان سیدکریم و سید جواد خوش قلب طوسی از زبان مادر این شهیدان بوده است.

وی با اشاره به حضور همه مردان این خانواده در دوران انقلاب و دفاع مقدس، مادر خانواده خانم زهرا موحدی محصل طوسی را یک نمونه از زنان با استقامت و قوی و مدبر دانست که با صبر و هوشمندی، پشت جبهه را مدیریت می‌کردند، تا دفاع از کشور با قدرت انجام شود.

حسینی افزود: زندگی پر از درس و فداکاری خانواده شهیدان را یک محتوای در دسترس دانست که می‌تواند از طریق صاحبان قلم به ادای دین منجر و آثار آن تربیت اجتماعی را متحول کند.

نویسنده کتاب چشم براه یک رؤیا مادران شهدا را الگوی بردباری و استقامت ذکر کرد که این الگوها، می‌توانند کلید باز شدن گره‌های فرهنگی و ارتباطات اجتماعی باشند.