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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۲۷

نویسنده کتاب چشم براه یک رؤیا:

مادران شهدا بهترین الگو برای زنان هستند

مادران شهدا بهترین الگو برای زنان هستند

مشهد- نویسنده کتاب چشم به راه یک رؤیا گفت: مادران شهدا بهترین الگو برای زنان هستند، صاحبان قلم باید بامعرفی این ستاره‌های اثر گذار، به غنای فضای تربیتی کشور کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدخدیجه حسینی ظهر چهارشنبه در حاشیه رونمایی کتاب «چشم براه یک رؤیا» در کنگره بانوان تأثیرگذار خراسان رضوی اظهار کرد: مادران شهدا بهترین الگو برای زنان هستند، صاحبان قلم باید با معرفی این ستاره‌های اثر گذار، به غنای فضای تربیتی کشور کمک کنند.

نویسنده کتاب چشم براه یک رؤیا افزود: این کتاب روایت زندگی شهیدان سیدکریم و سید جواد خوش قلب طوسی از زبان مادر این شهیدان بوده است.

وی با اشاره به حضور همه مردان این خانواده در دوران انقلاب و دفاع مقدس، مادر خانواده خانم زهرا موحدی محصل طوسی را یک نمونه از زنان با استقامت و قوی و مدبر دانست که با صبر و هوشمندی، پشت جبهه را مدیریت می‌کردند، تا دفاع از کشور با قدرت انجام شود.

حسینی افزود: زندگی پر از درس و فداکاری خانواده شهیدان را یک محتوای در دسترس دانست که می‌تواند از طریق صاحبان قلم به ادای دین منجر و آثار آن تربیت اجتماعی را متحول کند.

نویسنده کتاب چشم براه یک رؤیا مادران شهدا را الگوی بردباری و استقامت ذکر کرد که این الگوها، می‌توانند کلید باز شدن گره‌های فرهنگی و ارتباطات اجتماعی باشند.

کد مطلب 5984633

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