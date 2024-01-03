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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۵۰

مدیرکل شیلات گیلان خبر داد؛

رشد ۱۹۰ درصدی تولید ماهیان گرم آبی در گیلان

رشد ۱۹۰ درصدی تولید ماهیان گرم آبی در گیلان

رشت - مدیرکل شیلات گیلان از رشد ۱۹۰ درصدی تولید ماهیان گرم آبی در این استان خبر داد و گفت: ۵۰ مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی در گیلان فعالیت می‌کند.

کوروش خلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش تولید در حوزه آبزی پروری از برنامه‌های مهم شیلات در برنامه هفتم است که به صورت جدی در گیلان پیگیری و دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه توسعه عمودی پرورش آبزی در گیلان از با جدیت دنبال می‌شود، افزود: گیلان در حوزه پرورش ماهیان گرم آبی جزو سه استان اول کشور است و برنامه‌های خوبی در این حوزه در دست اجرا داریم.

مدیرکل شیلات گیلان از رشد ۱۹۰ درصدی تولید ماهیان گرم آبی در این استان خبر داد و اضافه کرد: تولید و پرورش ماهیان گرم آبی در گیلان به سمت شیوه متراکم و نیمه متراکم حرکت کرده است.

خلیلی از فعالیت ۵۰ مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی در گیلان خبر داد و بیان کرد: در گذشته فقط ۱۵ مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی در گیلان فعالیت می‌کرد.

وی با اشاره به رشد قابل توجه آبزی پروری در گیلان افزود: ظرفیت تولید گیلان در حوزه ماهیان گرم آبی از ۵۰۰ تن به بیش از ۲ هزار تن رسیده است.

مدیرکل شیلات گیلان با تاکید بر توسعه بازار ماهیان گرم آبی در راستای حمایت از بخش خصوصی بیان کرد: توسعه بازار فروش ماهیان گرم آبی موجب رغبت بخش خصوصی در سرمایه گذاری در این حوزه می‌شود.

کد مطلب 5984654

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