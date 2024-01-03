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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۱۰

جانشین فرمانده انتظامی گیلان خبر داد؛

کشف ۳۵ تن چوب نراد احتکاری در آستارا

کشف ۳۵ تن چوب نراد احتکاری در آستارا

‌رشت- جانشین فرمانده انتظامی گیلان از کشف ۳۵ تن چوب نراد روسی احتکار شده به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در شهرستان آستارا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اینکه احتکار و عدم عرضه کالا ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌کند، اظهار کرد: مأموران پلیس گمرک شهرستان آستارا با اشراف اطلاعاتی و پس از انجام تحقیقات نامحسوس از احتکار چوب داخل یک انبار به آدرس محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این مکان این چوب‌های نراد احتکار شده را کشف کردند.

وی از معرفی متهم ۴۰ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی خبر داد و بیان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی چوب‌های کشف شده را ۱۴ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام مالی کشور قلمداد کرد و گفت: مجموعه انتظامی در برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

کد مطلب 5984678

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