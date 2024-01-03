کشف ۳۵ تن چوب نراد احتکاری در آستارا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اینکه احتکار و عدم عرضه کالا ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌کند، اظهار کرد: مأموران پلیس گمرک شهرستان آستارا با اشراف اطلاعاتی و پس از انجام تحقیقات نامحسوس از احتکار چوب داخل یک انبار به آدرس محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این مکان این چوب‌های نراد احتکار شده را کشف کردند.

وی از معرفی متهم ۴۰ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی خبر داد و بیان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی چوب‌های کشف شده را ۱۴ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام مالی کشور قلمداد کرد و گفت: مجموعه انتظامی در برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.