سنگلج به جشنواره تئاتر ماه هم نرسید

اتابک نادری در این باره به خبرنگار مهر گفت: "دیروز در صحبتی که با نصرالله قادری دبیر جشنواره تئاتر ماه داشتم از ایشان خواستم از نزدیک از وضعیت تالار دیدن کند. ایشان نیز در صحبت با مدیر کل هنرهای نمایشی به این نتیجه رسید که در این فاصله که فقط 9 روز به شروع جشنواره باقی مانده، تالار سنگلج برای جشنواره آماده نمی شود."

مدیر تالار سنگلج ادامه داد: "در حال حاضر هر سه متر سیستم اعلام حریق در سقف سالن کار گذاشته و به نوعی کار روی سقف تالار تمام شده و چراغ‌ها آماده و در حال نصب است. بعد از کارهای سیمکشی و اعلام حریق، اول بالکن تالار آماده می‌شود و پس از آن نصب پارکت‌های کف انجام خواهد شد. طبق گفته پیمانکار پروژه تا 10 روز دیگر نیاز به کار اجرایی در داخل سالن دارد."

نادری در پایان اظهار امیدواری کرد تالار سنگلج هر چه زودتر آماده بهره‌برداری و برای جشنواره تئاتر فجر آماده شود. تالار سنگلج در کنار مجموعه تئاتر شهر هنوز در مرحله بازسازی و تعمیرات بسر می‌برد و برخلاف قول‌های داده شده هنوز آماده بهره‌برداری نیست.