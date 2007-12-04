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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۳۴

40 جودو کار زن در استان مرکزی فعال هستند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس هیات جودو استان مرکزی گفت: 40 جودو کار زن به صورت سازمان یافته در استان فعالیت دارند.

غلامرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هم اکنون جودو بانوان تنها در شهرهای اراک و ساوه فعال است و با رایزنی های انجام شده، در صدد هستیم این رشته ورزشی را در دیگر شهرستان های استان هم فعال کنیم.

وی در این زمینه تصریح کرد: در حال حاضر تنها دو داور کارت دار زن در استان مرکزی حضور دارند که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای جودو بانوان استان نیست.

کریمی اظهار داشت: در این زمینه دوره توجیهی داوری جودو بانوان در خانه جودو مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد که 17 ورزشکار از شهرهای اراک و ساوه حضور داشتند.

وی هدف از برگزاری این کلاس را ارتقاء سطح دانش داوران زن استان مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت: آشنا کردن ورزشکاران علاقه مند به داوری جودو با قوانین این رشته از دیگر اهداف برگزاری کلاسهای توجیهی است.

کریمی تصریح کرد: کلاس داوری درجه سه جودو بانوان یک ماه دیگر در شهرستان اراک نیز برگزار خواهد شد.

محمدرضا اخگر از مدرسین بین المللی فدراسیون جودو، تدریس این کلاس یک روزه را برعهده داشت.

کد مطلب 598471

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