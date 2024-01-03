اختصاص ۶۹ میلیارد تومان اعتبار به تکمیل پروژه ورزشگاه انقلاب کرج

‌به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی در نشست بررسی وضعیت پیشرفت پروژه که با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل‌های ورزش و جوانان و راه و شهرسازی البرز و نمایندگان برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، گفت: تکمیل پروژه ورزشگاه ۶ هزار نفری انقلاب از مهمترین پروژه‌های ورزشی استان البرز است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به پیگیری‌های مستمر استاندار البرز این پروژه باید تا دهه مبارک فجر به بهره برداری برسد، مطرح کرد: در سفر دوم ریاست جمهوری به استان البرز ۸۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که با همکاری سازمان مدیریت استان تأمین خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز پس از استماع گزارش پیمانکار پروژه، بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات عمرانی تاکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز برای تکمیل طرح شد.

اعلام ظرفیت مورد نیاز برق مصرفی از سوی شرکت توسعه و تجهیز به شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از دیگر مصوبات این جلسه بود که از سوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مورد توجه قرار گرفت.