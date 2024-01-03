صنایع بزرگ نساجی مازندران احیا می شود/ لزوم مدیریت خوب منطقه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی‌پور شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی با بیان اینکه رتبه اول را در حوزه رشد اقتصادی دارا هستیم, گفت: پس از ۱۰ سال رشد اقتصادی استان در سال گذشته مثبت شد و امسال نیز رشد ۸ درصدی اقتصادی در استان هدف گذاری شده است.

وی با بیان اینکه مازندران بعد از انقلاب دچار یک سری تبعیض‌هایی شده است، ادامه داد: به بهانه اینکه مازندران استان کشاورزی است از توسعه صنعت عقب نگه داشته شده است.

وی با بیان اینکه مازندران باید در حوزه صنایع تبدیلی نقش اول را می‌داشت، گفت: متأسفانه در گذشته هیچ برنامه‌ای برای صنایع تبدیلی نیز در استان نبود و در صنایع کشاورزی نیز نتوانستیم از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه انگار صنایع مادر برای استان ممنوع است، گفت: بزرگترین صنایع نساجی کشور را در استان داشتیم و اکنون اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است تا بتوانیم نساجی مازندران را احیا کنیم.

حسینی پور به عنوان اینکه رشد مشارکت اقتصادی مازندران در تابستان سال جاری به بیش از ۴۶ درصد رسید، تصریح کرد: این میزان ۴ درصد بالاتر است نرخ کشوری است.

استاندار مازندران با اظهار اینکه بیش از ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه سفر اول رئیس جمهور در استان بوده است، گفت: ۵۶ درصد بودجه عمومی و ۸۵ تسهیلات مصوب جذب شده است و جزو رتبه‌های بالای کشور در جذب اعتبارات سفر هستیم.

استاندار مازندران به عنوان که مناطق آزاد و تجاری در کشور از عمر و قدمت بیش از دو دهه‌ای برخوردار هستند، گفت: منطقه آزاد مازندران نسبت به دیگر مناطق نگاه ویژه و متفاوتی دارد.

وی با عنوان اینکه نیاز مازندران را در منطقه آزاد باید دقیق بررسی کنیم، گفت: باید مسیری را در پیش بگیریم تا این استان بتواند نقش خود را در کریدور شمال - جنوب با کمک منطقه آزاد ایفا کند و باید خوب جانمایی و مدیریت شود.