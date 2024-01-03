«رییس جبهه اصلاحات» حادثه تروریستی کرمان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «آذر منصوری» رئیس جبهه اصلاحات در واکنش به حادثه تروریستی کرمان، گفت: بعدازظهر امروز جمع زیادی از هموطنان عزیزمان در مراسم سالگرد سردار سلیمانی قربانی یک حادثه تروریستی در کرمان شدند.
وی افزود: اینگونه جنایتها توسط هر فرد یا گروهی انجام شده باشد، به قصد برهم زدن امنیت، آزادی و آرامشی انجام میشود که ایران عزیز ما برای رسیدن به آن هزاران شهید داده است.
رییس جبهه اصلاحات با محکومیت حادثه تروریستی امروز در کرمان، گفت: اینگونه جنایتها به قصد برهم زدن امنیت انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، «آذر منصوری» رئیس جبهه اصلاحات در واکنش به حادثه تروریستی کرمان، گفت: بعدازظهر امروز جمع زیادی از هموطنان عزیزمان در مراسم سالگرد سردار سلیمانی قربانی یک حادثه تروریستی در کرمان شدند.
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