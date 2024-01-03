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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۵۴

فرمانده انتظامی گرگان خبرداد؛

دستگیری عامل نزاع دسته جمعی در گرگان

دستگیری عامل نزاع دسته جمعی در گرگان

گرگان- فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری عامل نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این درگیری که ۳ نفر مجروح شده بودند، عامل اصلی دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: به دنبال اعلام مرکز پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری دسته جمعی در سطح حوزه، مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی مأموران از صحنه حادثه مشخص شد که عده‌ای به علت اختلافات شخصی با هم درگیر شده که در این درگیری ۳ نفر مجروح شدند.

فرمانده انتظامی گرگان گفت: با تلاش مأموران انتظامی، عامل اصلی این نزاع را شناسایی و دستگیر کردند و تلاش برای دستگیری عاملان دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5984728

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