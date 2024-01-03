دستگیری عامل نزاع دسته جمعی در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: به دنبال اعلام مرکز پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری دسته جمعی در سطح حوزه، مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی مأموران از صحنه حادثه مشخص شد که عده‌ای به علت اختلافات شخصی با هم درگیر شده که در این درگیری ۳ نفر مجروح شدند.

فرمانده انتظامی گرگان گفت: با تلاش مأموران انتظامی، عامل اصلی این نزاع را شناسایی و دستگیر کردند و تلاش برای دستگیری عاملان دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.