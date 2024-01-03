ارائه خدمات بهداشتی و سلامت محور به مردم منطقه مشایخ

مسعود مثنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خدمات سلامت و نیکوکاری جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در منطقه محروم مشایخ بخش ناغان شهرستان کیار به نیازمندان ارائه شد.

وی افزود: این کاروان با مشارکت بسیج جامعه پزشکی و مرکز بهداشت شهرستان کیار جهت ارائه خدمت به مردم مناطق محروم در روستای کلکله و روستای سررک از توابع بخش ناغان برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این کاروان خدماتی از قبیل ویزیت رایگان بیماران، سنجش میزان فشار و قند خون، توزیع دارو، خدمات دندان پزشکی و مشاوره به صورت رایگان به مردم ارائه شد.

مثنوی با اشاره به اینکه این کاروان در راستای حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها در مناطق کم برخوردار برگزار می‌شود، عنوان کرد: کاروان سلامت با هدف انجام خدمات عام المنفعه و بشردوستانه و ارائه خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و آموزشی به مناطق محروم صورت می‌گیرد.