به گزارش خبرنگار مهر، افسانه جهانی عصر چهارشنبه در دومین کنگره زنان تأثیرگذار در اردبیل، اظهار کرد: زنان و مادران استان اردبیل از این کنگره استقبال کرده و در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی، هنری و… بیش از ۸۰۰ نفر در این کنگره ثبت‌نام کردند.

وی تصریح کرد: این کنگره در هشت محور برگزار می‌شود که در هر محور سه نفر از بانوان تأثیرگذار استان برگزیده خواهند شد تا در مجموع ۲۴ بانوی برگزیده استانی را در بخش‌های مختلف شاهد باشیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل گفت: از هر محور فعالیت بانوان تأثیرگذار در نهایت یک نفر به کنگره کشوری معرفی خواهند شد تا بتوانند در این کنگره نیز حضوری مؤثر داشته باشند.

جهانی با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) به ویژگی‌های بانوی بی‌بدیل دو عالم اشاره کرد و افزود: حضرت زهرا (س) با سیره و سلوکی ناب سعی کرد تا فرزندانی شایسته تربیت کرده و تحویل جامعه دهد.

وی مهمترین شاخصه بانوی مسلمان را بها دادن به رسالت مادری و همسرداری عنوان کرد و ادامه داد: در کنار انجام این رسالت، بانوان ما در سنگرهای مختلف حضوری تأثیرگذار داشته و در استان اردبیل نیز توانسته‌اند نقش‌آفرینی اصلی را در این حوزه‌ها انجام دهند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل خاطرنشان کرد: زنان ما با کفایتی بی‌بدیل در هر سنگر مأموریت و مسئولیت خود را به درستی انجام داده و امروز نیز سعی آنها بر این است تا بتوانند در کنار مسئولیت و مأموریت اصلی به تحولات جامعه اسلامی کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از ۲۴ بانوی منتخب، برگزیده و تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف تجلیل شد.