مکتب شهید سلیمانی کابوس دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام عسگر کریمیان عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در زورخانه علیبنابیطالب اردبیل، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی به معنای واقعی از مکتب، مرام و سیره و سلوک سردار دلها واهمه دارند در حالی که این سبک و سیاق به الگویی بینظیر برای نسلهای امروز و آینده تبدیل شده است.
وی نتیجه این خشم و عصبانیت را حادثه تروریستی امروز در کرمان اعلام کرد و گفت: این رفتارهای ددمنشانه و ننگین جز خباثت و عمق کینهتوزی دشمن را نشان نمیدهد.
پیشکسوت دوران دفاع مقدس تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی مردی تکلیفگرا، جهادی و با منش درست و صادقانه بوده و همواره سعی کرده تا در اعتلای نظام اسلامی و ملت ایران حرکت کند.
کریمیان تلاش سردار سلیمانی را برای نابودی داعش و گروههای تروریستی در منطقه یادآور شد و افزود: این گروههای ضد انسانی امروز به تاریخ پیوستند و عملکرد ننگین آنها مورد لعن و نفرین امت اسلامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نظام غرب با حمایت از داعش سعی داشت تا به وسیله مسلمانان آبرو و حیثیت این نظام آرمانی را مخدوش کند اما با اراده و نصرت الهی همه این حیلهها و مکر دشمنان به خودشان بازگشت.
کریمیان اضافه کرد: بعد از گذشت سالها از شهادت سردار سلیمانی امروز جبهه مقاومت پشتیبان ملت فلسطین و ملتهای دیگر آزادیخواه منطقه است تا به دنیا ثابت شود که این طریق، طریق حق و عدالت و اخلاص در عمل است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ورزشکاران و علاقهمندان به مکتب حاج قاسم حضور داشتند یاد و خاطره سردار دلها گرامی داشته شد و پهلوانان رشته زورخانهای حرکات نمایشی را به یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اجرا کردند.
نظر شما