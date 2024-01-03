حادثه تروریستی کرمان نشانه کینه دشمنان از مکتب سلیمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به دنبال اقدام تروریستی در گلزار شهدای کرمان بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

“مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُوَما بَدَّلوا تَبدیلًا” (الأحزاب ۲۳)

اقدام تروریستی بمب گذاری در مسیر گلزار شهدای کرمان که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از هم وطنانمان شد موجب تألم و تأثر شدید گردید.

این جنایت سبعانه و بزدلانه نشانه آشکاری از کینه و دشمنی خباثت‌آلود مزدوران استکبار با ملت شریف ایران و مکتب شهید سلیمانی است.

این‌گونه جنایات که از سرپنجه خونین مزدوران خبیث و حقیر استکبار واقع شده است، خللی در عزم راسخ ملت شهیدپرور ایران در پیمودن راه حق ایجاد نمی‌کند و نتیجه‌ای جز افزایش نفرت از آمریکا، اسرائیل و اذنابش در قلوب ملت ایران ندارد.

یاد شهیدان این حادثه خونین را گرامی می‌داریم و به خانواده‌های آنان تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال، شفای عاجل برای مجروحان و آسیب‌دیدگان مسألت داریم.

از تمام نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی خواستاریم آمران، عاملان و مباشران این جنایت را شناسایی و تیغ تیز انتقام و خونخواهی ملت ایران را بر پیکر آنان وارد سازند. “إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انتِقامٍ‌”