به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته در مجموع ۵۱ دستگاه اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر خریداری شده بود، افزود: در بازه زمانی مذکور به طور میانگین هر سال پنج دستگاه اتوبوس برای این شهر خریداری شد.

وی اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید، قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه اتوبوس جدید از سوی شهرداری تبریز منعقد شد که از این تعداد تاکنون بیش از ۱۷۰ دستگاه تحویل شده و بقیه نیز در حال پیگیری است.

شهردار تبریز با بیان اینکه قرارداد خرید ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز هفته گذشته منعقد شد، گفت: تاکنون در مجموع قرارداد خرید ۴۵۰ دستگاه اتوبوس جدید از سوی شهرداری تبریز منعقد شده است.

هوشیار، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تلاش می‌شود در سال آینده نیز قرارداد خرید ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز منعقد شود تا با افزایش تعداد اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر به ۸۰۰ دستگاه، به استانداردهای لازم برای دسترسی آسان شهروندان تبریز به اتوبوس دست می‌یابیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از نقاط قوت شورای ششم، توجه به حوزه حمل و نقل عمومی است، یادآور شد: نوسازی تاکسی‌های فرسوده نیز از برنامه‌های شورای اسلامی و شهرداری تبریز است که در این راستا با اعطای تسهیلات کم بهره چهار درصدی، ناوگان تاکسیرانی تبریز نیز نوسازی می‌شود.

شهردار تبریز با بیان اینکه حدود هشت هزار تاکسی فعال در سطح شهر وجود دارد، گفت: از این تعداد پنج هزار دستگاه تاکسی فرسوده و بقیه غیرفرسوده است.

هوشیار، افزود: با اجرای طرح ضربتی نوسازی ناوگان تاکسیرانی این شهر در دوره مدیریت جدید و اعطای وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی در سال گذشته و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی در سال جاری، یک هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکسی در تبریز نوسازی شد.