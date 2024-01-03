فولاد با قعر فاصله گرفت/ نساجی همچنان روی نوار باخت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بین تیم‌های فولاد خوزستان و نساجی مازندران از ساعت ۱۷:۴۵ امروز در ورزشگاه شهدای غدیر اهواز برگزار شد که این بازی با یک گل به سود میزبان همراه بود.

ساسان انصاری (۱۶) برای میزبان گلزنی کرد تا کار را برای تیم حبران زده نساجی در نیمه دوم سخت کند. این گل در حالی به ثمر رسید که بازیکنان و کادرفنی میهمان اعتراض تند و تیزی روی این گل داشتند و آن را در موقعیت واضح آفساید می‌دانستند.

فولاد با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد تا در پایان دور رفت به رتبه یازدهم جدول صعود کند. نساجی نیز با ۱۰ امتیاز از ۱۵ بازی در رتبه پانزدهم جدول قرار گرفت. هر دو تیم فصل را با سرمربیان دیگری شروع کرده بودند اما در پایان دور رفت لیگ بیست و سوم مارتینز جانشین منصوریان در فولاد و آلکاراز جای رحمتی در نساجی را گرفته است.