هوای تبریز در شرایط ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر تبریز دارای هشت ایستگاه سنجش آلودگی هواست که در ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه شاخص کیفی ایستگاه هتل مرمر به ۱۶۰ رسید و در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفت.

شاخص کیفی هوای تبریز (میانگین ۲۴ ساعته گذشته) ۱۳ دیروز تا ۱۳ امروز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۴۳ بود.

در زمان حاضر شاخص کیفی آلودگی هوا در شهر سهند هم ۱۴۰ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

با توجه به وضع کنونی آلودگی هوا توصیه می‌شود افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.