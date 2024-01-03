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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۲

هوای تبریز در شرایط ناسالم است

هوای تبریز در شرایط ناسالم است

تبریز-بر اساس اعلام مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۴۰ است که ناسالم برای گروه‌های حساس به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر تبریز دارای هشت ایستگاه سنجش آلودگی هواست که در ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه شاخص کیفی ایستگاه هتل مرمر به ۱۶۰ رسید و در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفت.

شاخص کیفی هوای تبریز (میانگین ۲۴ ساعته گذشته) ۱۳ دیروز تا ۱۳ امروز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۴۳ بود.

در زمان حاضر شاخص کیفی آلودگی هوا در شهر سهند هم ۱۴۰ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

با توجه به وضع کنونی آلودگی هوا توصیه می‌شود افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

کد مطلب 5984814

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