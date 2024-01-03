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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۱۴

توسط معاون استاندار کرمان؛

جزییات حادثه تروریستی کرمان تشریح شد

جزییات حادثه تروریستی کرمان تشریح شد

کرمان - معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان جزییات حادثه تروریستی کرمان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: دو حادثه تروریستی ساعت ۱۵ و ۱۵ و ۲۰ دقیقه در گلزار شهدای کرمان و قبل از ورودی گیت ها روی داد که به شهادت و زخمی شدن برخی از زائران منجر شد.

وی عنوان کرد: این حوادث قبل از گیت و همچنتین در مجاور تخت درگاه قلی بیگ روی داده است.

جلالی عنوان کرد: ۲۱۱ نفر زخمی و ۱۰۳ نفر زخمی شده‌اند.

وی گفت: اوضاع شهر کرمان و گلزار شهدا تحت کنترل کامل قرار دارد و امنیت هم اکنون برقرار است.

وی گفت: ابعاد حادثه در حال بررسی است.

وی از مردم خواست به شایعات توجه نکنند.

کد مطلب 5984815

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