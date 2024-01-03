جزییات حادثه تروریستی کرمان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: دو حادثه تروریستی ساعت ۱۵ و ۱۵ و ۲۰ دقیقه در گلزار شهدای کرمان و قبل از ورودی گیت ها روی داد که به شهادت و زخمی شدن برخی از زائران منجر شد.

وی عنوان کرد: این حوادث قبل از گیت و همچنتین در مجاور تخت درگاه قلی بیگ روی داده است.

جلالی عنوان کرد: ۲۱۱ نفر زخمی و ۱۰۳ نفر زخمی شده‌اند.

وی گفت: اوضاع شهر کرمان و گلزار شهدا تحت کنترل کامل قرار دارد و امنیت هم اکنون برقرار است.

وی گفت: ابعاد حادثه در حال بررسی است.

وی از مردم خواست به شایعات توجه نکنند.