ضرورت آمادگی دستگاه ها برای پاسخ اضطراری در حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قمی عصر امروز در شورای پدافند غیر عامل استان با گرامی داشت یاد سردار سلیمانی بیان داشت: او قهرمان امت اسلامی است که اخلاص، صداقت و خدا محوریش سبب افتخار او شد.

به گفته وی با وجود این که حاج قاسم تنها فردی در ایران است که ۸ مدال افتخار شامل سه مدال فتح، چهار مدال نصر و یک مدال ذوالفقار داشت ، در مکاتبه با مقام معظم رهبری برای اعلام پایان داعش، از همه افراد در داخل و خارج از کشور در این خصوص بدون این که نامی از خود ببرد،تشکر کرد.

وی با ارائه تعریفی از پدافند غیر عامل بیان کرد: در نظام مرزبانی زیستی که ابلاغ شده، وظایفی برای خیلی از دستگاه های مشخص شده است که باید به طور کامل انجام شود.

وی با اشاره به این که بنزین رمز آشوب ها و اغتشاشات بود، تصریح کرد: دشمن تا کنون در سه مرحله، یک مورد جهانی و دو مورد دیگر در داخل کشور در زمینه سوخت ورود کرده است.

وی با بیان بعضی از مواد و تبصره های قانون پدافند غیر عامل ادامه داد: ابلاغ رئیس کل ستاد نیروهای مسلح برای همه دستگاه ها قابل اجرا است و همه دستگاه ها مکلفند که یک درصد اعتبارات تملک دارایی خود را برای ایجاد زیرساخت ها پیش بینی کنند.

معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور

تاکید کرد: علت وقوع آتش سوزی در مینی پالایشگاه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند باید مشخص شود.

وی تصریح کرد: دشمن درصدد شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف ما است و در این راستا بر مباحث مربوط به نیازهای اساسی مردم توجه خاصی دارد.

سردار قمی گفت:با توجه به اهداف پدافند غیر عامل در استان ها که به همه دستگاه ها ابلاغ شده است، همه دستگاه ها باید برنامه ای برای پاسخ اضطراری در زمان وقوع حوادث داشته باشند.