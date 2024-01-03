ضرورت ایجاد خط لوله انتقال فرآورده نفتی با خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر امروز در شورای پدافند غیر عامل استان با تبریک میلاد حضرت فاطمه (س) و گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی و محکوم کردن حرکت کور انفجار در گلزار شهدای کرمان، بیان داشت: در قالب اجرای طرح تابش، ایجاد خط انتقال فرآورده‌های نفتی با توجه به مخاطراتی که انتقال سوخت با تانکر در هوای سرد به استان دارد که می‌تواند سبب موضوع‌های اجتماعی شود، هر چه زودتر باید اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه کار مطالعات احداث این خط لوله انجام شده و برای اجرا باید تأمین اعتبار شود، افزود: اجرای خط انتقال گاز از دو راهی دشتک زابل به نهبندان با هدف تأمین گاز پایدار از مدتی پیش شروع شده و با توجه به پیشرفت خوبی که تاکنون داشته است و هشت هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش بینی شده است در هفته دولت یا دهه فجر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور، ادامه داد: باید پی گیری های لازم با توجه به نیاز به این آزمایشگاه در شرق کشور برای اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دوره‌های تخصصی حضوری پدافند شیمیایی، پدافند سایبری و… با استفاده از اساتید مجرب کشوری باید برگزار شود، تصریح کرد: پدافند غیر عامل استان با کم بود نیرو و خودرو مواجه است و برای اجرای طرح پدافند شیمیایی ابلاغی وزارت کشور باید اعتبار لازم اختصاص یابد.

وی همچنین خواستار کمک به سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند برای تأمین تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات در زمان وقوع حوادث شد.

قناعت با بیان اینکه انتخابات اسفند ماه در ۷۶۰ شعبه اخذ رأی خراسان جنوبی برگزار می‌شود، ادامه داد: از هم اکنون باید پیش بینی‌های لازم برای تأمین برق و ارتباطات شعب اخذ رأی در نقاط مختلف استان انجام شود تا در روز برگزاری انتخابات مشکلی در این خصوص به وجود نیاید.

شایان ذکر است که در پایان این جلسه از مدیران هفت دستگاه برتر استان در حوزه پدافند غیر عامل تقدیر شد.