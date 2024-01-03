به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان در پی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان بیانیهای را صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَ الَّذینَ هَاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا
شهادت مظلومانه تعدادی از هموطنان عزیزمان در اقدام تروریستی امروز در مسیر گلزار شهدای کرمان در سالروز شهادت حاجقاسم سلیمانی، همه ملت ایران را داغدار کرد.
بی شک این اقدامات که از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون بارها از سوی دشمنان نظام و مردم در کشورمان به وقوع پیوسته کوچکترین خللی در اراده و عزم مردم بزرگ ایران در مبارزه با استعمارگران جهانی و دشمنان قسمخورده انقلاب وارد نخواهد کرد.
سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان ضمن محکومکردن این اقدام نفرتانگیز، مراتب همدردی خود را با بازماندگان این عزیزان اعلام کرده و از صمیم قلب این ضایعه اسفناک را به خانوادههای داغدیده تسلیت عرض نموده و برای شهیدان والامقام علو درجات و همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای مجروحین حادثه، شفای عاجل و کامل از بارگاه خداوند متعال مسئلت دارد.
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