خدمات رسانی موکب اوقاف قزوین به مجروحان حادثه تروریستی کرمان

حجت الاسلام مرتضی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب اوقاف قزوین در کرمان با نام موکب سیدالشهدا به زوار شهید سلیمانی خدمات ارائه می‌کردند.

وی با بیان اینکه پس از این حادثه خدمات رسانی به زوار متوقف نشده و ادامه دارد، افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته موکب قزوین خدمات رسانی برای مجروحان را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

مسئول موکب سیدالشهدا قزوین عنوان کرد: در چند روز گذشته بیش از ۴۵۰۰ وعده غذایی آماده و توزیع شده بود و خدمات رسانی پس از این نیز ادامه خواهد داشت.

وی در پایان یادآور شد: موکب سیدالشهدا در نزدیکی مزار شهدای شهر کرمان مستقر است.