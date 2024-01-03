خدمات رسانی موکب اوقاف قزوین به مجروحان حادثه تروریستی کرمان

حجت الاسلام مرتضی کریمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب اوقاف قزوین در کرمان با نام موکب سیدالشهدا به زوار شهید سلیمانی خدمات ارائه میکردند.
وی با بیان اینکه پس از این حادثه خدمات رسانی به زوار متوقف نشده و ادامه دارد، افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته موکب قزوین خدمات رسانی برای مجروحان را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
مسئول موکب سیدالشهدا قزوین عنوان کرد: در چند روز گذشته بیش از ۴۵۰۰ وعده غذایی آماده و توزیع شده بود و خدمات رسانی پس از این نیز ادامه خواهد داشت.
وی در پایان یادآور شد: موکب سیدالشهدا در نزدیکی مزار شهدای شهر کرمان مستقر است.
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