ارزش افزوده سهام عدالت مشمولان مرحله اول دو برابر شده است

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفتگو با مهر اظهار داشت: در مرحله دوم توزیع سهام عدالت، 45 درصد جمعیت روستایی کشور که 9 میلیون نفررا شامل می شود، سهام عدالت دریافت می کنند.

وی یادآور شد: به زودی دو سوم جمعیت کشور تحت پوشش سهام عدالت قرار خواهند گرفت و در همین راستا ظرف دو ماه آینده، سهام کارمندان دولت و بازنشستگان توزیع خواهد شد.

کرد زنگنه بیان داشت: دولت به صورت جدی اجرای اصل 44 قانون اساسی را پیگیری خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: با اجرای سیاستهای اصل 44 ، به زودی دولت وظایف تصدی گری خود را به مردم واگذار خواهد کرد و به نقش نظارتی روی خواهد آورد.