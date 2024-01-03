حضور گسترده مردم کرمان برای اهدای خون

به گزارش خبرنگار مهر، در پی فراوان انتقال خون برای اهدای خون به خصوص او منفی مردم کرمان برای درمان مجروحان حادثه تروریستی به صورت گسترده به مراکز انتقال خون مراجعه کردند.
در پس بروز حادثه تروریستی تعدادی از زائران شهید و زخمی شدند.
کرمان - مردم کرمان در راستای کمک به مجروحان حادثه تروریستی به صورت گسترده به پایگاه های انتقال خون مراجعه کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در پی فراوان انتقال خون برای اهدای خون به خصوص او منفی مردم کرمان برای درمان مجروحان حادثه تروریستی به صورت گسترده به مراکز انتقال خون مراجعه کردند.
در پس بروز حادثه تروریستی تعدادی از زائران شهید و زخمی شدند.
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