  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۱۶

حضور گسترده مردم کرمان برای اهدای خون

حضور گسترده مردم کرمان برای اهدای خون

کرمان - مردم کرمان در راستای کمک به مجروحان حادثه تروریستی به صورت گسترده به پایگاه های انتقال خون مراجعه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی فراوان انتقال خون برای اهدای خون به خصوص او منفی مردم کرمان برای درمان مجروحان حادثه تروریستی به صورت گسترده به مراکز انتقال خون مراجعه کردند.

در پس بروز حادثه تروریستی تعدادی از زائران شهید و زخمی شدند.

کد مطلب 5984877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها