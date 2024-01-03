دعوت از کشتی گیر و مربی قمی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان

علی عبدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان ایران در حالی برگزار خواهد شد که یکی از آزادکاران و یکی از مربیان قمی به این اردو دعوت شده است.
سرپرست هیات کشتی استان قم افزود: مهدی باقری مربی سازنده کشتی آزاد استان قم به هفتمین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان که در روزهای ۱۹ لغایت ۲۴ دی ماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود دعوت شده است.
وی عنوان کرد: باقری مربی سازنده امید دهستانی کشتی گیر آزاد کار قمی است که چندی پیش توانسته بود در وزن ۴۸ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد استعدادهای برتر کشور مقام اول را کسب کند.
عبدی افزود: دهستانی نیز که در مسابقات کشتی چهارمین المپیاد استعدادهای برتر کشور در مشهد عنوان نخست را تصاحب کرده بود در وزن ۴۸ کیلوگرم به این مرحله از اردو دعوت شده است.
نظر شما