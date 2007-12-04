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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۷

راه اندازی دو هنرستان ویژه دانش آموزان استثنایی در بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش استثنایی هرمزگان گفت: با احداث این دو هنرستان بیش از 56 نفر از دانش آموزان دارای نیازهای ویژه ذهنی در این هنرستان مشغول به تحصیل شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عباس درستی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از این دو مرکز گفت: به منظور فراهم نمودن شرایط ادامه تحصیل دانش آموزان دارای نیازهای ویژه، آموزش و پرورش استثنایی با همکاری ادارات آموزش و پرورش ناحیه یک و دو شهر بندرعباس دو مرکز آموزشی ویژه این افراد را در دو بخش دخترانه و پسرانه افتتاح کرده است و خانواده ها می توانند جهت استفاده از این مراکز به آموزش و پرورش استثنایی مراجعه کنند.

وی گفت : با راه اندازی این دو مرکز با امکانات ویژه و مربیان مجرب، نگرانی خانواده ها از ادامه تحصیل فرزندانشان از بین خواهد رفت.

درستی عنوان کرد: در حال حاضر 30 پسر و 26 دختر در این دو مرکز مشغول تحصیل و حرفه آموزی هستند. 

کد مطلب 598488

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