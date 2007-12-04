راه اندازی دو هنرستان ویژه دانش آموزان استثنایی در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عباس درستی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از این دو مرکز گفت: به منظور فراهم نمودن شرایط ادامه تحصیل دانش آموزان دارای نیازهای ویژه، آموزش و پرورش استثنایی با همکاری ادارات آموزش و پرورش ناحیه یک و دو شهر بندرعباس دو مرکز آموزشی ویژه این افراد را در دو بخش دخترانه و پسرانه افتتاح کرده است و خانواده ها می توانند جهت استفاده از این مراکز به آموزش و پرورش استثنایی مراجعه کنند.

وی گفت : با راه اندازی این دو مرکز با امکانات ویژه و مربیان مجرب، نگرانی خانواده ها از ادامه تحصیل فرزندانشان از بین خواهد رفت.

درستی عنوان کرد: در حال حاضر 30 پسر و 26 دختر در این دو مرکز مشغول تحصیل و حرفه آموزی هستند.