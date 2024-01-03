  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۳۳

امشب ساعت ۲۲؛

تجمع مردم خرم‌آباد در پی حادثه تروریستی کرمان برگزار می‌شود

تجمع مردم خرم‌آباد در پی حادثه تروریستی کرمان برگزار می‌شود

خرم‌آباد - امشب ساعت ۲۲ تجمع مردم خرم‌آباد در پی حادثه تروریستی کرمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی حادثه دلخراش تروریستی در گلزار شهدای کرمان که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هم‌وطنان عزیزمان گردید، مردم شهرستان خرم‌آباد ساعت ۲۲ امشب با تجمع در میدان شهدا این اقدام رذیلانه دشمنان کوردل و سفاک را محکوم می‌کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در این تجمع اعلام می‌دارد: این حرکت مذبوحانه دشمنان ملت شریف ایران اسلامی نشان‌دهنده هراس آنان از مکتب و راه حاج‌قاسم است و به‌زودی طراحان این اقدام ناجوانمردانه به‌سختی مجازات خواهند شد.

کد مطلب 5984894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها