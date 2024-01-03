به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی حادثه دلخراش تروریستی در گلزار شهدای کرمان که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان گردید، مردم شهرستان خرمآباد ساعت ۲۲ امشب با تجمع در میدان شهدا این اقدام رذیلانه دشمنان کوردل و سفاک را محکوم میکنند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در این تجمع اعلام میدارد: این حرکت مذبوحانه دشمنان ملت شریف ایران اسلامی نشاندهنده هراس آنان از مکتب و راه حاجقاسم است و بهزودی طراحان این اقدام ناجوانمردانه بهسختی مجازات خواهند شد.
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