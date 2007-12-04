اجرای مستقیم مصوبات کمیسیون علوم و تحقیقات با تأیید رئیس جمهور

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیسیون علوم و تحقیقات به ریاست وزیر علوم که به تازگی همراه با 3 کمیسیون دیگر در شواری عالی آموزش، پژوهش و فناوری تشکیل شده، همانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری سابق است و شرح وظایف بسیاری دارد. ترکیب و اعضای کمیسیون نیز همانند ترکیب سابق است لذا امیدواریم همان برنامه ریزی را که در گذشته در شورا پیش بینی شده بود از طریق این کمیسیون ادامه یابد.

وی افزود: بر اساس ابلاغی که صورت گرفته مزیت کمیسیونهای 4 گانه این است که مصوبات آنها پس از تأیید ریاست جمهوری قابل اجراست و نیازی نیست که در شورای عالی مطرح و به تصویب برسد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مهر گفت : با وجود این تبصره راه برای پیشبرد اهداف علم و فناوی کشور حتی بیشتر از گذشته باز خواهد شد.

وی افزود: پیش بینی می کنیم که همان کمیته های فرعی که در گذشته در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل جلسه می دادند در این کمیسیون نیز تشکیل شوند.

زاهدی در مورد زمان آغاز به کار کمیسیون علوم و تحقیقات گفت: مصصم هستیم که این کمیسیون هرچه زودتر آغاز به کار کند.

وی ابراز امیدواری کرد، ظرف یک ماه آینده این کمیسیون کار خود را آغاز کند.

به گزارش مهر، شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری دارای چهار کمیسیون کلان علم و تحقیقات، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و استانداردسازی است که مصوبات آنها با امضای رئیس جمهوری نهایی می شود و معاون اول می تواند به عنوان جایگزین رئیس جمهوری به امور این مجموعه رسیدگی کند.

محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مسئول کمیسیون علوم و تحقیقات، وزیر آموزش و پرورش به عنوان مسئول کمیسیون آموزش و پرورش، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به عنوان مسئول کمیسیون استانداردسازی شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تعیین شدند.

صادق واعظ زاده - معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در کلیه کمیسیون های کلان شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری عضو است.

به گزارش مهر، همچنین معاون اول رئیس جمهور در حکمی مهندس سید مهدی امینی را به عنوان مشاور خود و رئیس دبیرخانه شوراهای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و آموزش،پژوهش و فناوری منصوب کرد.