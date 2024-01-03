مردم اصفهان حادثه تروریستی کرمان را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مردم انقلابی اصفهان همزمان با چهارمین سالروز شهادت سردار دل‌ها و شهادت بیش از ۱۰۰ نفر شهروندان بی گناه به دنبال حادثه تروریستی در ورودی گلزار شهدای کرمان در تجمعی خودجوش در گلستان شهدای اصفهان این جنایت وحشیانه را محکوم کردند.

حاضران در این تجمع شعارهای مرگ بر اسرائیل و آمریکا را فریاد زدند. مردم انقلابی در این تجمع اعلام کردند از وفاداری با مواضع انقلابی که سال‌ها بر آن ایستادگی کرده‌اند دست برنخواهند داشت و این اقدامات مذبوحانه و عاجزانه دشمنان هیچ‌گونه اثری در عزم راسخ و متعهدانه آنان نخواهد داشت.