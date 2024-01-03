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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۱۲

مسوول بسیج رسانه مازندران:

محور مقاومت برابر وحشی های کروات زده ایستاده و زنده است

محور مقاومت برابر وحشی های کروات زده ایستاده و زنده است

ساری- مسوول بسیج رسانه مازندران با تسلیت حادثه تروریستی و کوردلانه کرمان گفت: محور مقاومت با حمایت مردم برابر وحشی های کروات زده ایستاده و زنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حق شناس شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه دشمن انتقام شکست‌هایش در محور مقاومت را از مردم عادی می‌گیرد، اظهار کرد: محور مقاومت با حمایت و کمک مردم در برابر وحشی‌های کروات زده ایستاده و زنده است و دشمن به دنبال انتقام از مردم است.

وی شهادت ۱۰۳ نفر از زائران شهید سلیمانی را نشانه هدف درست و بزرگی وی برشمرد و گفت: دشمنان اسلام هنوز کینه حاج قاسم را به دل دارند و شکست‌های سنگین آنها در محور مقاومت و نبرد غزه موجب شده تا از مردم که حامیان اصلی محور مقاومت هستند انتقام بگیرند.

مسؤول بسیج رسانه مازندران ضمن محکومیت جنایت تروریستی کرمان، گفت: آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و نوکران پست فطرتشان وقتی دیدند که نمی‌توانند جلوی شکست‌های مفتضحانه خود را در عرصه رسانه‌ای و جهانی بگیرند مانند غزه انتقام شکست‌هایشان را از مردم، کودکان و زنان می‌گیرند.

حق شناس گفت: در برابر چنین جنایت ضد انسانی و ضد بشری همکاران رسانه‌ای نباید سکوت کنند و به تبیین درست عوامل و دلایل این حادثه تروریستی بپردازند تا افکار جهانی متوجه دخیل بودن آمریکایی‌ها و صهیونیست‌های جنایتکار کودک کش در این ترور شوند.

کد مطلب 5984953

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