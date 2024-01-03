مسوولان پاسخ مناسبی به عاملان حادثه تروریستی کرمان داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در محکومیت حادثه تروریستی گلزار شهدا کرمان بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی که منجر به شهادت و مجروح شدن عده‌ای از مردم کشورمان شد موجب تأسف و تأثر گردید.

این حادثه دلخراش، چهره سیاه دشمنان اسلام و ملت ایران را بار دیگر نمایان نمود، اما باید توجه داشت این جریان در اراده مردم عزیز ما و نیروهای مقتدر نظامی و امنیتی در مقابل با دشمنان خللی ایجاد نخواهد کرد و همچنان بر همان آرمانی که با امام عظیم الشأن رحمت الله علیه و شهدا بسته اند استوارند و از انقلاب خود و رهبری معظم حمایت می‌کنند.

اینجانب ضمن محکوم کردن این جنایت دردناک از مسئولان محترم میخواهم اقدام و پاسخ مناسب را به این عمل تروریستی داشته باشند و از خداوند متعال علو درجات برای شهدا و عافیت کامل برای مجروحان این حادثه خواستارم.