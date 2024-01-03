  1. استانها
  2. قم
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۱۵

آیت الله نوری همدانی:

مسوولان پاسخ مناسبی به عاملان حادثه تروریستی کرمان داشته باشند

مسوولان پاسخ مناسبی به عاملان حادثه تروریستی کرمان داشته باشند

قم- مرجع تقلید شیعیان ضمن محکوم کردن حادثه دلخراش کرمان، از مسوولان خواست اقدام و پاسخ مناسبی را به این عمل تروریستی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در محکومیت حادثه تروریستی گلزار شهدا کرمان بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی که منجر به شهادت و مجروح شدن عده‌ای از مردم کشورمان شد موجب تأسف و تأثر گردید.

این حادثه دلخراش، چهره سیاه دشمنان اسلام و ملت ایران را بار دیگر نمایان نمود، اما باید توجه داشت این جریان در اراده مردم عزیز ما و نیروهای مقتدر نظامی و امنیتی در مقابل با دشمنان خللی ایجاد نخواهد کرد و همچنان بر همان آرمانی که با امام عظیم الشأن رحمت الله علیه و شهدا بسته اند استوارند و از انقلاب خود و رهبری معظم حمایت می‌کنند.

اینجانب ضمن محکوم کردن این جنایت دردناک از مسئولان محترم میخواهم اقدام و پاسخ مناسب را به این عمل تروریستی داشته باشند و از خداوند متعال علو درجات برای شهدا و عافیت کامل برای مجروحان این حادثه خواستارم.

کد مطلب 5984955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها