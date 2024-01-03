مسئولان مهاباد حادثه تروریستی کرمان را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا امامی، حسن عباسی و سرهنگ نوروزی در پیام‌های خود ضمن محکومیت این حادثه، تأکید کردند که این اقدام ددمنشانه یک بار دیگر بر انسان‌های آزاده جهان اثبات کرد که دشمنان قسم‌خورده این سرزمین، برای رسیدن به اهداف شیطانی و شوم خود، حتی به جان، مال و ناموس مردم بی‌گناه و بی‌دفاع ایران نیز رحم نمی‌کنند.

در بخش دیگری از این پیام‌ها آمده است: چنین جنایاتی نه تنها موجب ترس و عقب نشینی از ارزش‌های انقلاب اسلامی نخواهد شد، بلکه اراده مردم ما را در تحکیم موازین و ارزش‌های امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از پیش استحکام خواهد بخشید.

این‌جانبان شهادت جمعی از مردم مظلوم و ولایتمدار کشور عزیزمان را به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معزز آنان و مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای شهدا رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، صبر مسألت می‌نمائیم.