به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، دراین مراسم که در سالن همایش‌های مجموعه تلاش تهران برگزار خواهد شد، دکتر "داود دانش جعفری" شبکه اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار (کدال) را افتتاح می کند.

در این مراسم، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص اطلاعات مالی و کارآیی بازار سرمایه، نقش افشای اطلاعات در بازار سرمایه و جایگاه افشا در کارکرد بورس اوراق بهادار تهران سخنرانی خواهند کرد.

همچنین معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سامانه الکترونیک انتشار اطلاعات ناشران را برای حاضران معرفی خواهد کرد.

در این مراسم، جوایزی به مدیران عامل 10 شرکت برتر به لحاظ کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی اهدا خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384) موظف است در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار اقدام به راه‌اندازی سامانه یکپارچه گردآوری و انتشار الکترونیک اطلاعات کند.

در همین رابطه، کارگروهی برای راه‌اندازی این سامانه در شرکت اطلاع‌رسانی بورس تهران تشکیل شد تا متخصصان این شرکت سامانه الکترونیک پیشرفته‌ای را همگام با آخرین استانداردهای روز جهان، طراحی کنند.

این کارگروه فعالیت خود را از آبان سال 85 آغاز و موفق شد شبکه اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار را با امکانات متنوعی همچون سرویس‌های ناشران، نظارت، انتشار و مدیریت پشتیبانی اطلاعات طراحی و به بهره برداری برساند.