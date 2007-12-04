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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۰

افشار ابلاغ کرد:

تغییر تقسیمات کشوری بعد از انتخابات

تغییر تقسیمات کشوری بعد از انتخابات

وزارت کشور در ابلاغیه‌ای، طرح نظرات و دریافت هرگونه پیشنهادات و درخواست ها برای تغییر در تقسیمات کشوری را به بعد از برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد: علیرضا افشار معاون سیاسی وزارت کشور در همین رابطه، وعده‌های داوطلبان نمایندگی مجلس مبنی بر تغییر و تبدیل دهستان به بخش، بخش به شهر و شهر به شهرستان و بالاتر را عموماً مغایر با ضوابط و مقررات و شاخص های ارتقاء نظیر جمعیت، وسعت، تراکم، سابقه و امثال آن دانست.

وی افزود: این وعده ها بیشتر با هدف جلب نظر مردم و کسب آراء آنها مطرح می شود و جز افزایش توقعات غیرعملی، نتیجة دیگری ندارد.

معاون سیاسی وزیر کشور، این رفتار را مغایر با مصالح ملی دانست و تأکید کرد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده های تبلیغاتی، ارائه نظرات و دریافت پیشنهادات برای تغییرات در تقسیمات کشوری به بعد از انتخابات مجلس هشتم موکول شده است.

کد مطلب 598505

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