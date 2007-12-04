تغییر تقسیمات کشوری بعد از انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد: علیرضا افشار معاون سیاسی وزارت کشور در همین رابطه، وعده‌های داوطلبان نمایندگی مجلس مبنی بر تغییر و تبدیل دهستان به بخش، بخش به شهر و شهر به شهرستان و بالاتر را عموماً مغایر با ضوابط و مقررات و شاخص های ارتقاء نظیر جمعیت، وسعت، تراکم، سابقه و امثال آن دانست.

وی افزود: این وعده ها بیشتر با هدف جلب نظر مردم و کسب آراء آنها مطرح می شود و جز افزایش توقعات غیرعملی، نتیجة دیگری ندارد.

معاون سیاسی وزیر کشور، این رفتار را مغایر با مصالح ملی دانست و تأکید کرد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده های تبلیغاتی، ارائه نظرات و دریافت پیشنهادات برای تغییرات در تقسیمات کشوری به بعد از انتخابات مجلس هشتم موکول شده است.