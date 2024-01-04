شناسایی هویت ۷۰ درصد شهدای حادثه تروریستی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار اظهار کرد: آمار مصدومان و شهدای حادثه تروریستی مسیر گلزار شهدای کرمان، تا این لحظه ۸۴ شهید و ۲۸۴ مصدوم است.
وی افزود: آمار اولیهای که روز گذشته از تعداد شهدا اعلام شد تغییر کرده است.
فداکار تصریح کرد: روز گذشته پیکر مطهر تعدادی از شهدای دوبارهشماری شده بود و تا کنون ۷۰ درصد آنها شناسایی شده و عمدتاً مربوط به کرمان هستند.
استاندار کرمان یادآور شد: تشییع شهدای حادثه تروریستی مسیر گلزار شهدای کرمان فردا انجام میشود.
فداکار افزود: پیکر مطهر این شهدا روز جمعه ۱۵ دیماه ساعت ۹:۳۰ از چهارراه غزه به سمت مصلای بزرگ امام علی علیه السلام کرمان انجام میشود.
وی در پایان اظهار کرد: پس از آن شهدای کرمان تدفین و بقیه شهدا به سمت دیگر شهرستانها و استانها اعزام میشوند.
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