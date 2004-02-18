دكتر اعواني : نقد هنر تاريخچه اي كهن دارد

به گزارش خبرنگار دين وانديشه ، وي گفت : نقد هنر تاريخچه اي كهن دارد . شاعران يونان ضمن اشعار خود به نقد وبررسي شعر شاعران گذشته و معاصر خود مي پرداختند . براي مثال مي توان به نقد " اريستوفانس " و" اريورپيدوس" و شاعران ديگر اشاره كرد . در يونان باستان، ارسطو با تاليف كتاب " درباره فن شعر" ( اين كتاب توسط شادروان دكتر عبدالحسين زرين كوب به زبان فارسي منتشر شده است ) باب جديدي ، نه تنها در نقد ادبي و فن شعر، بلكه در نقد هنر گشود . وي با مطالعات شگفت آور خويش در ادبيات يونان ، به تقسيم و تعريف انواع و اصناف آن پرداخت وقواعد هر فني را به دقت مورد تعمق و بررسي قرار داد و نقاط قوت وضعف شاهكارهاي گذشته را باز نمود و از اين رهگذر به نقد هنرهاي نمايشي يونان پرداخت .

دكتر اعواني افزود : نظريات ارسطو درباره هنر هميشه در مغرب زمين مورد توجه و گاهي هم مورد انتقاد بوده ، و در عالم اسلام با اقبال مواجه شده است .

وي در ادامه سخنان خود به نظريه جديد درباره نقد هنر از ديدگاه نويسندگان سنت گرا (traditionalist) يي همچون" رنه گنون"، "آنانداكوماراسوامي"،" فريتهوف شوان"،" تيتيوس بوركهات" و" سيد حسين نصر" پرداخته و گفت : اين نويسندگان هنر را يكي از سه يا چهار ركن اساسي حيات انسان تلقي مي كنند و كتابها و مقالات فراواني را به بحث درباره هنر اختصاص داده اند كه از مجموعه آنها تصوير نسبتا روشني از اصول و مبادي هنر از ديدگاه آنان حاصل مي شود . اين اصول و مبادي در شناخت هنر مقدس و نقد هنر بسيار مهم به شمار مي روند .

رئيس موسسه حكمت و فلسفه ايران در پايان سخنان خود برخي از مبادي نقد هنر را برشمرده و آنها را مورد بحث و بررسي قرار داد .