تسلیت خانواده شهید سلیمانی در پی حادثه تروریستی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت خانواده شهید سلیمانی به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

هم‌زمان با میلاد صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) و چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، دشمنان سفاک ملت ایران جنایت هولناکی را رقم زدند و مردم مظلومی که به سمت مزار مطهر شهید سلیمانی حرکت می‌کردند را به خاک‌وخون کشیدند و خانواده‌های آنان را داغدار کردند.

هدف و غرض طراحان فاسد این جنایت و عاملان نادان آن روشن است؛ درست در زمانی که مجاهدان غیور مقاومت در میدان‌های نبرد شکست‌های ترمیم‌ناپذیری را به دشمنان این امت وارد می‌کنند، آنان پاسخ شکست را از زنان، کودکان و مردمان بی‌گناه می‌گیرند.

خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی با قلبی سرشار از غم، ضمن همدردی و همدلی با بازماندگان این حادثه دردناک، برای شهدای این حادثه علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل از خدای متعال مسئلت می‌کند.

امید است مسؤولان امنیتی و قضائی با پیگیری و بررسی عاجل، پاسخی سخت به بانیان و عاملان و آمران این حادثه تدارک ببینند؛ باذن الله.