پوشش امدادی سفر رییس جمهور توسط ۳۰ تیم عملیاتی هلال احمر زنجان 

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی از آماده باش جمعیت هلال احمر در سطح استان زنجان خبرداد و گفت: از امروز ۱۴ تیم عملیاتی با ۹۰ امدادگر و نجاتگر در ۱۴ در پایگاه ثابت و سیار بین شهری، هفت مرکز پاسخگویی اضطراری با ۳۵ نفر، یک مرکز کنترل هماهنگی عملیات نیز با پنج نیروی امدادی به حالت آماده باش درآمدند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سه تیم واکنش سریع متشکل از ۱۵ نجاتگر، ۲ تیم توانا با ۱۰ امدادگر خانم، ۲ تیم آنست با پنج امدادگر و یک تیم امداد هوایی نیز با پنج نیروی عملیاتی نیز در حالت آماده باش برای پوشش امدادی سفر ریاست جمهوری به استان زنجان هستند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: علاوه بر این تیم‌ها و نیروهای بیان شده ۱۰۰ نفر نیروی عملیاتی نیز به صورت پیاده در این سفر پوشش امدادی خواهند داشت.

هاشمی خاطرنشان کرد: در پوشش امدادی سفر ریاست جمهوری به استان زنجان ۱۵ دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه ست نجات، یک خودروی ارتباطات و یک فروند بالگرد بکارگیری می‌شود.

وی یادآوری کرد: آماده باش این تیم‌ها در همه شهرستان‌های استان از امروز آغاز و تا پایان این سفر ادامه دارد.