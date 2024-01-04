ضرورت مشارکت صنایع در تامین زیرساخت های فضاهای آموزشی و بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده در حاشیه بازدید از مدرسه چهار کلاسه خیریه در روستای سرین دیزج در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این مدرسه غیرقابل استفاده و جزو مدارس تخریبی است.

وی افزود: مقرر شد مدرسه چهار کلاسه خیریه روستای سرین دیزج توسط شرکت فولاد فجر آذربایجان و در راستای مسولیت‌های اجتماعی این مجتمع در عرض یک سال ساخته شود و جهت بهره برداری در اختیار آموزش و پرورش استان قرار گیرد.

فتح‌زاده اذعان داشت: دستاورد تقویت سرمایه اجتماعی، تعامل و مشارکت صنایع بر اساس مسؤلیت اجتماعی، پرورش و تأمین نیروی انسانی کارآمد و اثربخش و در نهایت توسعه اقتصادی است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بر ضرورت مشارکت صنایع در تأمین زیرساخت‌های فضاهای آموزشی و بهداشتی تاکید کرد و افزود: این امر در تعلق خاطر ساکنین حریم صنایع به صنایع و فراهم ساختن زمینه‌های اشتغال برای ساکنین بسیار تأثیرگذار است.