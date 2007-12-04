پرسپولیس شخصیت قهرمانی در هر دو جام را دارد/ همیشه هوادار پرسپولیس می مانم

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر غمخوار با بیان این مطلب در گفتگو با پایگاه خبری باشگاه پرسپولیس افزود: پرسپولیس خوب نتیجه گرفته و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشد. پرسپولیس به واقع لیاقت کسب موفقیت را داشته و من اعتقاد دارم که این تیم، شخصیت قهرمانی را در هر دو جام لیگ برتر و جام حذفی دارد.

وی در تشریح دلایل موفقیت تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: موفقیت پرسپولیس مرهون چند عامل مهم است؛ اول یارگیری حرفه ای و معقول، دوم کادر فنی خوب و ایده آلی است که سرخپوشان از آن بهره می برند و سوم مدیریت حبیب کاشانی که یکی از مدیران شایسته و موفق نظام هستند و قطعا با تدبیر خود پرسپولیس را به سامان می رساند.

وی خود را یک هوادار پرسپولیس خواند و افزود : همیشه گفته ام که هوادار پرسپولیس هستم، چه زمانی که مدیرعامل این مجموعه باشم و چه زمانی که نباشم. اعتقاد دارم که مهمترین نکته در مورد باشگاه، این است که مجموعه نتیجه بگیرد. یک زمان پرسپولیس در زمان مدیریت من خوب بازی می کرد اما خوب نتیجه نمی گرفت. ای کاش پرسپولیس در دوران من هم خوب بازی نمی کرد ولی نتیجه می گرفت.

غمخوار درخصوص شرایط تیم فوتبال استقلال نیز گفت: به نظر من استقلال امسال از لحاظ بضاعت انسانی خیلی خوب است و بعضی اوقات زیبا هم بازی می کند اما مشکلی که گریبان استقلال را گرفته، مسائل داخلی و حاشیه ای است. این مشکلات به استقلال لطمه زده است. اعتقاد دارم که حضور حجازی به استقلال کمک بیشتری می کند.

وی با ابراز تاسف از شرایط جاری فدراسیون فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: باعث تاسف است، فدراسیون هنوز رئیس ندارد و سرمربی تیم ملی مشخص نیست. مجبور هستیم با این اوضاع و احوال بسازیم.