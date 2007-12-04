مشارکت دانش آموزان قم با شهرداری در کاشت درخت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، شهردار منطقه 2 قم صبح امروز در این برنامه که جمعی از دانش آموزان، برخی از مدیران سازمان آموزش و پرورش، معلمان و مسئولان شهرداری منطقه 2 حضور داشتند، به نقش و اهمیت کاشت درخت اشاره کرد و گفت: درختان و فضای سبز ریه‌های تنفسی شهر هستند که با مراقبت و نگهداری ویژه می‌بایست از نابودی آنها جلوگیری کنیم و با آبیاری به ‌موقع، آنها را از خشک شدن نجات دهیم.



محمدهادی امراللهی در ادامه افزود: فضای سبز در منطقه 2 که با در نظر گرفتن بوستان 400 هکتاری معصومیه در جاده اراک، این رقم به شش میلیون و 500 هزار متر مربع رسیده بنابراین سرانه فضای سبز منطقه 2 نیز از هفت متر مربع به 17 متر مربع افزایش یافته و تا حدودی به شاخص‌های استاندارد نزدیک شده است.



وی در ادامه از آغاز عملیات احداث بوستان شهریار به مساحت پنج هکتار خبر داد و افزود: در حال حاضر شهرداری منطقه 2 با احداث و بهره‌برداری از بوستان‌ها و پارک‌های محلی از جمله بوستان 400 هکتاری معصومیه، بوستان پونه و.... گام مهمی در جهت افزایش سرانه فضای سبز منطقه و شهر برداشته و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال، بوستان نبوت با مساحت 5/12 هکتار را مورد بهره‌برداری قرار دهیم.