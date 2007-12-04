به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونسکو، این سازمان از مترجمان، ویراستاران و مدیران فرهنگی کشورهای عضو دعوت کرده است تا در میزگرد ترجمه و برنامه های دیگر این همایش شرکت کنند.

معاون فرهنگی یونسکو با صدور پیامی از کشورهای عضو خواست تا در آستانه هفتاد و پنجمین سال ترجمه، این سازمان را در زمینه ترویج فرهنگ ترجمه یاری و مساعدت کنند.

در این بیانیه آمده است: در جهان کنونی تحولات چشمگیری در روابط فرهنگی کشورها دیده می شود که این امر مدیون گسترش ترجمه است. با این حال این پیشرفت گاهی اوقات با ناهمواری هایی مواجه می شود و میزان (کمیت) ترجمه رو به کاهش می رود. بنابراین وظیفه مدیران فرهنگی و محققان و مترجمان است که این فرهنگ را در دنیا ترویج دهند.

این میزگرد فردا در پاریس برگزار می شود.