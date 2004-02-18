تلفات دو بمب گذاري انتحاري در جنوب بغداد به پنج كشته و ده ها مجروح افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يكي از منابع بيمارستاني بغداد اعلام كرد: " در بمب گذاري امروز صبح در مقر نيروهاي لهستاني در منطقه " حلّه" در جنوب بغداد پنج عراقي كشته و 33 عراقي ديگر زخمي شدند."

به گزارش همين منبع خبري بيش از 17 تن ازنيروهاي ائتلافي نيز دراين دو بمب گذاري انتحاري مجروح شدند.