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۲۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۴۹

تلفات دو بمب گذاري انتحاري در جنوب بغداد به پنج كشته و ده ها مجروح افزايش يافت

منابع بيمارستاني بغداد تعداد تلفات دو بمب گذاري انتحاري در جنوب بغداد در نزديكي مقر نيروهاي لهستاني در عراق را پنجاه و پنج كشته و زخمي اعلام كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يكي از منابع بيمارستاني بغداد اعلام كرد: " در بمب گذاري امروز صبح در مقر نيروهاي لهستاني در منطقه " حلّه" در جنوب بغداد پنج عراقي كشته و 33 عراقي ديگر زخمي شدند."
به گزارش همين منبع خبري بيش از 17 تن ازنيروهاي ائتلافي نيز دراين دو بمب گذاري انتحاري مجروح شدند.

کد مطلب 59852

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