تلفات دو بمب گذاري انتحاري در جنوب بغداد به پنج كشته و ده ها مجروح افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يكي از منابع بيمارستاني بغداد اعلام كرد: " در بمب گذاري امروز صبح در مقر نيروهاي لهستاني در منطقه " حلّه" در جنوب بغداد پنج عراقي كشته و 33 عراقي ديگر زخمي شدند."
به گزارش همين منبع خبري بيش از 17 تن ازنيروهاي ائتلافي نيز دراين دو بمب گذاري انتحاري مجروح شدند.
منابع بيمارستاني بغداد تعداد تلفات دو بمب گذاري انتحاري در جنوب بغداد در نزديكي مقر نيروهاي لهستاني در عراق را پنجاه و پنج كشته و زخمي اعلام كردند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يكي از منابع بيمارستاني بغداد اعلام كرد: " در بمب گذاري امروز صبح در مقر نيروهاي لهستاني در منطقه " حلّه" در جنوب بغداد پنج عراقي كشته و 33 عراقي ديگر زخمي شدند."
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