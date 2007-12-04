افزایش 55 درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید اسد الله دهناد قبل از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: در پایان سال 1385 ضریب نفوذ تلفن همراه در استان قم 15/21 درصد بود که این رقم در سال 86 به 85/32 درصد رسیده است و در کل کشور ضریب نفوذ 29 درصد است.



وی در ادامه تعداد تلفن‌های همراه منصوبه استان را 400 هزار شماره برشمرد که این تعداد در سال گذشته 250 هزار شماره بوده و رشدی معادل 60 درصد داشته است.



عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان قم با بیان اینکه تعداد تلفن‌های همراه مشغول به کار استان در سال جدید نسبت به سال گذشته 57 درصد رشد داشته است افزود: این تعداد در سال گذشته 220 هزار شماره بود که هم اکنون به 346 هزار شماره رسیده است و در کل کشور هم‌اکنون 20 میلیون و 800 هزار تلفن همراه مشغول به کار است.



سید اسد الله دهناد در پایان با اشاره به اینکه شرکت مخابرات قم در بالا بردن کیفیت شبکه تلفن همراه از سایر استان‌ها پیشی گرفته و توانسته است مقام اول را کسب کند افزود: تعداد آنتن‌های BTS‌ تلفن همراه در سال گذشته 158 دستگاه بود که این تعداد در سال جدید به 257 دستگاه افزایش یافته است.