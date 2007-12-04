ایران هیچ گامی برای تولیدات غیر صلح آمیز هسته ای بر نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامحسین الهام در حاشیه اجلاس روسای قضایی کشورهای اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده هسته ای ایران گفت : ادعاهای آمریکا کذب است و باید بعد از این اظهارات خساراتش را بپردازد.

وی تصریح کرد : آمریکا باید در زمینه پرونده هسته ای ایران ذهن خود را فعال تر کند و تمام دنیا نیز این واقعیت را پذیرفته و اطلاع دارند که ایران در رویه پرونده هسته ای هیچ گامی برای تولیدات غیر صلح آمیز برنداشته است.

وزیر دادگستری در خصوص گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه چین با رایس در مورد پرونده هسته ای ایران، گفت: روابط بین ایران و چین بسیار گسترده و مستحکم است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تمام تاسیسات ایران طبق مقررات و تحت نظارت آژانس بوده است، خاطر نشان کرد: فعالیت های هسته ای ایران با اظهارات مدیر کل آژانس تقویت بیشتری یافت و ما همچنان بر اساس معاهدات خود که همانا منع گسترش سلاح های غیر صلح آمیز است، حرکت خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: خساراتی که ناشی از دروغ پردازی و خدشه به افکار عمومی است، صدمات بسیاری را به ملت ایران وارد کرده است.

الهام با اشاره به اجلاس روسای قضایی کشورهای اسلامی ،گفت: این اجلاس در ایجاد روابط بین کشورهای اسلامی و گسترش و استحکام روابط میان مسلمانان بسیار اثر بخش است.

وی تصریح کرد: معاضدت های قضایی و همکاری در مسائل مدنی، کیفری و جزائی میان کشورهای اسلامی به شکل مشترک است و در این خصوص بین کشورهای اسلامی حاضر در این اجلاس پیوند نظر وجود دارد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: در زمینه تربیت قضات، کشورهای مسلمان می توانند برنامه های مدونی را تدوین کنند و با تکیه بر قوانین و بهره مندی از مشترکات فقهی هماهنگی و همگرایی را به شکل گسترده ای اشاعه دهند.

الهام تصریح کرد: حضور رئیس جمهور ایران در شورای همکاری کشورهای خلیج فارس و نحوه تعامل و فعالیت های کشورهای همسایه ایران و گسترش آن به ویژه در دو سال اخیر است.

وی درباره تغییرات در سطح مدیران، گفت: تغییرات بنا بر انجام وظیفه، خدمت و نظارت است که در طول حرکت دولت نهم، کار نظارت و تقویت کارآمدی کارگزاران اجرایی، دنبال می شود.

وزیر دادگستری افزود: مسئولان باید تقویت شوند و آنانی که ضعف دارند باید در جهت رفع ضعف و یا جابه جایی آنان اقدامات لازم صورت گیرد.

الهام اظهار داشت : هدف دولت خدمتگزاری، تقویت، کارآمدی و تامین رضایتمندی و آسایش مردم است و به این جهت همیشه کارگزاران در معرض ارزیابی ، نظارت و تقویت هستند.

وی با اشاره به سفرهای استانی دولت نهم و مصوبات تصریح کرد: در تمامی مصوبات استانی، مسئولان باید وظایف خود را با تمام ظرفیت انجام دهند و هر موقع که توفیق خدمتگزاری به مردم را نداشته باشند جابه جایی صورت می گیرد.