گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا مشکوک است

دکتر اردشیر سنایی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر انتشار گزارش 100 صفحه ای 16 سازمان اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا که بر اساس آن ایران طی ساله های گذشته تمایلی به دستیابی به سلاح اتمی نداشته را با توجه به شرایط جاری در روند بررسی مسئله هسته ای کشورمان مشکوک دانست.

وی افزود: همان گونه که مشاهده می کنید در حال حاضر آمریکا توانسته با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد، تمام اعضای گروه کشورهای موسوم به 1+5 حتی چین و روسیه را در خصوص صدور قطعنامه جدید علیه ایران متقاعد کند و در واقع پس از انتشار گزارش های سولانا و البرادعی، واشنگتن توانست موجی جدید را علیه ایران در نظام بین الملل به راه بیندازد.

این استاد دانشگاه با بیان این که باید خصوصیات جزئی سازمان های جاسوسی آمریکا که به ارائه این گزارش پرداخته اند نیز برای تحلیل دقیق این موضوع روشن شود، ادامه داد: به نظر می رسد که گزارش مذکور را با توجه به آخرین تحولات نظام بین الملل که با مسئله هسته ای ایران نیز مرتبط است، باید با دیده شک نگریست.

سنایی همچنین گفت: به هر صورت معتقدم که ایالات متحده برای مقابله با ایران در موضوع هسته ای مسیری را طراحی کرده که به نظر می رسد برگشت ناپذیر باشد و در واقع آنگونه که در جریان تجاوز آمریکا به عراق شاهد بودیم، انتشار چنین گزارشاتی هم هیچ تغییری را در رویکرد اصلی آمریکا به مسئله ایجاد نکرد.

وی در عین حال یادآوری کرد: این گزارش را می توان از جنبه ای، اقدام عامدانه آمریکا برای تست ایران، فضای جهانی، افکار عمومی و فضای داخلی ایالات متحده در خصوص ایران ارزیابی کرد که بر این اساس واشنگتن رویکردهای مختلف درباره چنین خبری را سنجیده و به پیش بینی احتمالات آتی در خصوص رفتار بعدی خود درباره ایران می پردازد.

این استاد دانشگاه پیش بینی کرد که در آینده نه چندان دور آمریکا فشارهای خود در برابر تلاش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای را تشدید خواهد کرد و گفت: به نظر من، بر خلاف آنچه که به صورت گسترده در رسانه های داخلی مطرح شد، بیانیه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و گزارش سولانا به نوعی ماهرانه زمینه های لازم را برای تشدید تحریم ها علیه ایران فراهم کرده اند.