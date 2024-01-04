اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکویی، ظهر پنجشنبه در مراسم تجمع اعتراضی مردم استان گلستان در پی اقدام تروریستی در کرمان، اظهار کرد: به شهادت رساندن مردم بی گناه دنیا جز برنامههای رژیم صهیونیستی و تکفیری است.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران به برکت همین خونها اینجا رسیده است و اگر این خونهای به ناحق نبود این درخت تنومند نمیشد.
فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با اشاره به اینکه امروز استکبار توان و قدرت خود را در منطقه از دست داده است، گفت: موضوع تکفیریها ریشه در سوریه دارد که شهید سلیمانی این جورسومه فساد را در هم کوبید.
وی با بیان اینکه عاملان حادثه تروریستی باید منتظر سیلی باشند، افزود: این حادثه تروریستی قطعاً برنامهریزی شده بود و عوامل اصلی این عملیات تروریستی بدون شک رژیم صهیونیستی است.
ملک شاهکویی اظهار کرد: پروژه اغتشاشات در سال گذشته شکست خورد و امروز با این عملیات میخواستند کشور را دچار التهاب و از حالت عادی خارج کنند.
فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: هدف از این عملیات تروریستی میخواستند شکست اقتدار جمهوری اسلامی ایران را القا کنند اما آنها باید بدانند اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران با یک بمب کنار جادهای از بین نخواهد رفت. اقتدار ایران ریشه در مردم دارد.
وی یادآور شد: آنها میخواهند با این کار انتخابات ۱۴۰۲ را زیر سوال ببرند و کشور را نا امن معرفی کنند.
ملک شاهکویی اظهار کرد: دشمن یک روز در فضای مجازی، یک روز تحریم و روز دیگر کشتار مردم را در دستور کار خود قرار میدهد به گمانی که شاید بتواند نظام جمهوری اسلامی ایران را درهم بشکند اما مردم بصیر و ولایت مردار کشورمان همیشه با حضور خود به آنها فهماندند که اشتباه میکنند.
وی افزود: امروز همه ما با حضور خود در این اجتماع باری دیگر اعلام میکنیم که پای آرمانه ها انقلاب و شهدا ایستادهایم و هیچ تهدیدی نمیتواند ما را از اهداف مان باز دارد.
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