گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاههاي سراسر كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" وبراساس اعلام روابط عمومي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات وفناوري دراين گردهمايي مديران تربيت بدني و مسوولين ورزش خواهران دانشگاهها به همراه مسوولين انجمن هاي ورزشي وزارت علوم درزمينه هاي هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور، برنامه توسعه وگسترش ورزش دانشجويان دانشگاههاي كشوردرسال 1383، بررسي عملكرد شش ماهه گذشته وتبيين چشم اندازهاي آتي، تقويم ورزشي 1383 دانشگاهها وفضاهاي ورزشي به بحث وتبادل نظر خواهند پرداخت.

همچنين درحاشيه اين گردهمايي 2 كارگاه آموزشي باعناوين جشنواره چند جانبه وحل مساله، ويژه مديران تربيت بدني برگزارخواهد شد.