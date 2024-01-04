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۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۵

فرمانده انتظامی فیروزآباد:

اختلافات خانوادگی انگیزه مرد معتاد برای کشتن برادرش بود

اختلافات خانوادگی انگیزه مرد معتاد برای کشتن برادرش بود

فیروزآباد- فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری فردی خبر داد که برادر خود را به دلیل اختلافات خانوادگی و اعتیادش به قتل رسانده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی جوکار گفت: در دوازدهم دی‌ماه سال جاری در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در بلوار "پاسداران" فیروزآباد، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: مأموران در تحقیقات اولیه مطلع شدند که فردی برادر ۲۸ ساله خود را به علت اختلافات خانوادگی و اعتیادش با اسلحه ساچمه‌زنی به قتل رسانده و متواری شده است.

سرهنگ جوکار با اشاره به اینکه مأموران در همان لحظات اولیه تحقیقات خود را آغاز کردند، عنوان داشت: کارآگاهان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند که قاتل ۴۲ ساله با سواری پراید در مسیر فیروزآباد به سمت شیراز در حال حرکت است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد ادامه داد: کارآگاهان سریعاً با هماهنگی قضائی به محور مذکور اعزام و موفق شدند خودرو قاتل را شناسایی و وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: قاتل پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

کد مطلب 5985315

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