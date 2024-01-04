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۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

شمارش معکوس برای اتمام حفاری فاز اول خط ۲ متروی تبریز

شمارش معکوس برای اتمام حفاری فاز اول خط ۲ متروی تبریز

تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز از پیشرفت ۹۸ درصدی حفاری تونل در فاز اول خط ۲ و باقی ماندن کمتر از ۱۴۰ متر حفاری تا پایان پروژه حفاری تونل عمیق در این فاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب وحیدکیا از پیشرفت ۹۸ درصدی حفاری تونل در فاز اول خط دو و باقی ماندن کمتر از ۱۴۰ متر حفاری تا پایان پروژه حفاری تونل عمیق در این فاز خبر داد.

وحیدکیا با اشاره به چالش‌های فراوان عملیات اجرایی و حفاری تونل عمیق خط دو و عبور از زیر بافت شهری بیان کرد: عبور دستگاه حفاری از زیر بافت شهری و ساختمان‌های قدیمی به طول حدود ۱۶۰۰ متر و حفاری تونل از زیر ساختمان‌های با اهمیتی همچون پاساژ امت، پاساژ ۱۱۰، پاساژ شیخ صفی و قیام نیازمند دقت مهندسی بالا و تمهیدات فنی و اجرایی مفصلی بوده است که به همت مجموعه حاضر از همکاران سازمان عوامل پیمانکار و سیستم مشاور، تحقق یافته است.

به گفته وی، حفاری تونل در عمق ۳۰ متری و در زیر تراز آب زیرزمینی با پایش‌ها و کنترل‌های وضعیت مسیر و ساختمان‌ها به صورت شبانه روزی انجام پذیرفته و اجرای ایمن و دستیابی به کمترین میزان نشست سطحی از توفیقات اجرای تونل فاز یک بوده است.

یعقوب وحیدکیا با اعلام پیشرفت ۹۸ درصدی حفاری تونل فاز یک خط ۲ به میزان ۹۸۰۰ متر اعلام کرد: در حال حاضر کمتر از ۱۴۰ متر تا حفاری این بخش از تونل باقیمانده است تا دستگاه حفاری(TBM) در روزهای آتی به ایستگاه دانشسرا وارد شود و عملیات حفاری به میزان ۱۰ کیلومتر فاز اول خط ۲ به اتمام برسد.

وی افزود: عملیات اجرایی ایستگاه دانشسرا هم که میزان ورود دستگاه حفاری(TBM) خواهد بود، به روش TOP-DOWN در ۴ طبقه به عمق ۳۰ متر از سطح زمین، با سرعت تمام در حال کامل شدن است.

گفتنی است خط دو متروی تبریز به طول ۴/۲۲ کیلومتر، دارای ۲۰ ایستگاه است که فاز اول این پروژه از منطقه قراملک آغاز شده و تا ایستگاه دانشسرا به طول ۱۰ کیلومتر و با ۸ ایستگاه امتداد می‌یابد.

کد مطلب 5985356

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    نظرات

    • ایوب IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      3 1
      پاسخ
      امیدوارم که انشاالله این مترو هرچه‌ زودتر به اتمام برسد و مردم عزیز تبریز از این نعمت الاهی بهره مند گردند الاهی شکرت الحمدالله

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