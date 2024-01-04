شمارش معکوس برای اتمام حفاری فاز اول خط ۲ متروی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب وحیدکیا از پیشرفت ۹۸ درصدی حفاری تونل در فاز اول خط دو و باقی ماندن کمتر از ۱۴۰ متر حفاری تا پایان پروژه حفاری تونل عمیق در این فاز خبر داد.

وحیدکیا با اشاره به چالش‌های فراوان عملیات اجرایی و حفاری تونل عمیق خط دو و عبور از زیر بافت شهری بیان کرد: عبور دستگاه حفاری از زیر بافت شهری و ساختمان‌های قدیمی به طول حدود ۱۶۰۰ متر و حفاری تونل از زیر ساختمان‌های با اهمیتی همچون پاساژ امت، پاساژ ۱۱۰، پاساژ شیخ صفی و قیام نیازمند دقت مهندسی بالا و تمهیدات فنی و اجرایی مفصلی بوده است که به همت مجموعه حاضر از همکاران سازمان عوامل پیمانکار و سیستم مشاور، تحقق یافته است.

به گفته وی، حفاری تونل در عمق ۳۰ متری و در زیر تراز آب زیرزمینی با پایش‌ها و کنترل‌های وضعیت مسیر و ساختمان‌ها به صورت شبانه روزی انجام پذیرفته و اجرای ایمن و دستیابی به کمترین میزان نشست سطحی از توفیقات اجرای تونل فاز یک بوده است.

یعقوب وحیدکیا با اعلام پیشرفت ۹۸ درصدی حفاری تونل فاز یک خط ۲ به میزان ۹۸۰۰ متر اعلام کرد: در حال حاضر کمتر از ۱۴۰ متر تا حفاری این بخش از تونل باقیمانده است تا دستگاه حفاری(TBM) در روزهای آتی به ایستگاه دانشسرا وارد شود و عملیات حفاری به میزان ۱۰ کیلومتر فاز اول خط ۲ به اتمام برسد.

وی افزود: عملیات اجرایی ایستگاه دانشسرا هم که میزان ورود دستگاه حفاری(TBM) خواهد بود، به روش TOP-DOWN در ۴ طبقه به عمق ۳۰ متر از سطح زمین، با سرعت تمام در حال کامل شدن است.

گفتنی است خط دو متروی تبریز به طول ۴/۲۲ کیلومتر، دارای ۲۰ ایستگاه است که فاز اول این پروژه از منطقه قراملک آغاز شده و تا ایستگاه دانشسرا به طول ۱۰ کیلومتر و با ۸ ایستگاه امتداد می‌یابد.