"آخرين خبر":810 كشته و مجروح در حادثه انفجار قطار در نيشابور

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر، بر پايه آخرين خبرها، فرماندار ، معاون شهرداري، رييس اداره آتش نشاني نيشابور، مسئول اداره برق و برخي از آتش نشانان و نيروهاي امدادي حاضر در محل به دليل انفجار برخي از واگن هاي قطارهاي حادثه ديده ، جان باختند.

همچنين بر پايه اين گزارش حدود 280 نفر از اهالي روستاي هاشم آباد نيز به دليل شدت انفجارهاي پياپي واگن هاي حامل مواد سوختي در زير آوار مانده اند.

بنابراين گزارش بر اثر شدت آتش سوزي و قابل كنترل نبودن حريق واگن هاي منفجرشده، چندين مخزن ديگر نيز منفجر شدند.

گزارش خبرنگار مهر مي افزايد: آمار تلفات در حال افزايش است.



ساعت 4 بامداد امروز بر اثر راه افتادن 40 واگن حامل مواد سوختي از ايستگاه ابومسلم و برخورد آنها در ايستگاه خيام با قطارهاي اين ايستگاه، تعدادي از واگنهاي حامل موادسوختي واژگون شدند و سپس در حوالي ساعت 9 اين ايستگاه بر اثر نشت مواد سوختي

منفجر شد.

